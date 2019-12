Cagliari: domenica 8 dicembre ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale

Cosa c’è da vedere a Cagliari nel prossimo week end? Conoscete le sculture di Mont’e Prama? La stele di Nora? Domenica 8 dicembre 2019, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, il Museo Archeologico nazionale di Cagliari, con apertura straordinaria dalle 10.00 alle 18.00, aderisce all’iniziativa promossa dal Mibact, #iovadoalmuseo, che prevede l’ingresso gratuito nei musei e le aree archeologiche statali. Il Museo aprirà le porte ai cagliaritani ed ai numerosi turisti presenti in città e offrirà la possibilità di conoscere e visitare le collezioni e gli straordinari reperti in esposizione a titolo gratuito.

L’elenco dei musei aderenti è consultabile sul sito iovadoalmuseo.beniculturali.it e su www.beniculturali.it

Info:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 655911 – +39 070 60518240