Cagliari: domani la sesta edizione dell’iniziativa di beneficenza “Babbi Natale in corsa”

Domenica 22 dicembre, si svolgerà dalle ore 9:00 la 6^ edizione di Babbi Natale in corsa, la camminata di beneficenza per la raccolta fondi in favore dell’associazione Amelia Sorrentino APS per l’acquisto di attrezzature destinate ai reparti di Pediatria del Brotzu di Cagliari. L’evento è organizzato dal Centro Sportivo Italiano Cagliari in collaborazione con Lukarun.

La camminata veloce non competitiva, si svolgerà su un percorso cittadino di circa sei chilometri. Punto di ritrovo, di partenza e di arrivo al Parco del Colle di San Michele e sosta per le donazioni al Parco di Monte Claro.

La partecipazione libera e gratuita, è aperta a tutti: adulti, bambini, sportivi e non sportivi. Unico requisito richiesto è indossare l’abito di Babbo Natale, dal più tradizionale al più originale.

PROGRAMMA

Ore 09:00 – RITROVO – Arena del Parco di San Michele

Registrazione partecipanti

Ore 10:00 – PARTENZA – Castello di San Michele

Foto di gruppo

Ore 11:00 – DONAZIONI – Parco di Monte Claro

Incontro con i genitori di Amelia Sorrentino

Ore 12:00 – ARRIVO – Arena del Parco di San Michele

Consegna medaglia ricordo

PERCORSO

ORE 10:00 PARTENZA – Castello di San Michele – Partenza

Percorso pedonale del Colle di San Michele

Via Cinquini

Via Bacu Abis

Via E. Serpieri

Via E. M. Piovella

Via Monsignor Parraquez

Via D. Cadello

ORE 11:00 RACCOLTA DONAZIONI – Parco di Monte Claro

Via D.Cadello

Via del Seminario

Via E. M. Piovella

Via E. Serpieri

Via Bacu Abis

Via Cinquini

Via Sirai

ORE 12:00 ARRIVO – Arena del Parco San Michele

Area Comunicazione CSI Cagliari

Centro Sportivo Italiano

Comitato Provinciale di Cagliari

Via Della Pineta, 153 – Cagliari