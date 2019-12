Cagliari: domani la presentazione de “Le Meraviglie del possibile, SincroniCittà” di Kyberteatro

Si terrà domani, mercoledì 4 dicembre, a Cagliari, nello Spazio OSC (via Newton 12) alle 11, la presentazione de Le Meraviglie del Possibile,SincroniCittà, il sottotitolo di quest’anno, sesta edizione del Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie organizzato da Kyberteatro,spin-off della compagnia L’Aquilone di Viviana, in programma fino al 21 dicembre a Cagliari, allo Spazio OSC di via Newton 12 (uno degli appuntamenti si svolgerà a Sa Manifattura).

A illustrare il cartellone – workshop, spettacoli, video, conferenze – saranno i direttori artistici del Festival Ilaria Nina Zedda e Marco Quondamatteo. Sarà presente anche il team creativo e organizzativo di Kyberteatro (la regista Claudia Pupillo, Simone Murtas e il presidente Mauro Zedda).