Cagliari: domani al via il Marina Family Friendly con l’attore Andrea Meloni

Domani, venerdì 6 dicembre, a Cagliari prende il via Marina Family Friendly, progetto ideato dalla cooperativa sociale Si può fare Onlus e finanziato dalla Regione Sardegna. Il primo appuntamento è alle 17,30 nell’Hostel Marina (scalette San Sepolcro) con Rito incantato: l’attore e autore teatrale Andrea Meloni guiderà i partecipanti attraverso un’esperienza di teatro sociale e di comunità che sposa la funzione e le fasi dei riti di passaggio con gli elementi costitutivi e il carattere dei racconti popolari e di magia.

Il laboratorio sarà riproposto il 27 febbraio negli stessi orari.

Per informazioni e iscrizioni : marinafamilyf@gmail.com oppure Whattsapp ai numeri +39 377 32 32 699/+39 3384894613. Pagina Facebook: Marina Family Friendly.

Marina Family Friendly è finanziato dalla Regione Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale grazie ai fondi per Progetti innovativi e qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari (L.R. 46/90).

Marina Family Friendly vede Si Può Fare Onlus operare in partenariato con: Comune di Cagliari, La Bottega dei Sogni, associazione Efys, Museo e Area archeologica di Sant’Eulalia, Parrocchia di Sant’Eulalia, Hostel Marina, associazioni Luna di Donna, Il Sicomoro, L’Eptocordio, ristorante Manamanà.