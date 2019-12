Cagliari: dal 5 dicembre aperte le iscrizioni alla Scuola Fumé

La scuola forma ragazzi e adulti ponendo il focus su un’accurata attenzione alla narrazione, sia per quanto riguarda la costruzione delle tavole che nell’affrontare la struttura di una storia. Ha infatti costruito un percorso didattico personale e innovativo incentrato su una scelta in cui il fumetto, prima ancora di essere disegno e tecnica, è soprattutto linguaggio e narrazione.

Dal 5 dicembre sono aperte le iscrizioni al secondo corso annuale che partirà il prossimo gennaio 2020. Gli interessati possono comunicare con la scuola chiamando la segreteria al numero +39 3519556916, scrivere una mail a collettivofume@gmail.com oppure creare un contatto tramite la pagina web: www.scuolafume.it e le pagine dei social network.

Dopo un anno trascorso tra gli spazi condivisi dell’EXMA, dal gennaio 2020, insegnanti e allievi della Scuola Fumé opereranno tra i nuovi spazi creativi di ArtaRuga Coworking, spazi condivisi di lavoro, formazione, incontro e di relazioni, in cui convivono ecosostemi collaborativi nei quali si fa arte e cultura. Luoghi confortevoli e adeguati alla vocazione della scuola Fumé: insegnare agli allievi a esprimere la propria creatività grazie a un mezzo ricco di suggestioni come il fumetto.

Tra i docenti che costituiscono il Collettivo Fumé compaiono, oltre al citato Massimo Dall’Oglio, Dany & Dany (autrici dal tratto originalissimo per Edizioni BD e Sergio Bonelli Editore), Guido Masala (disegnatore realistico della squadra di Nathan Never per Bonelli) e Bruno Olivieri (maestro del disegno umoristico, attivo sul Giornalino).

A svelare i trucchi della sceneggiatura saranno Daniele Mocci (autore per Clair de Lune, Tunué) e Andrea Pau (Einaudi Ragazzi, IT Comics), Sara Dal Cortivo (illustratrice e fumettista nonché preziosa tutor della Scuola). Attilio Baghino, esperto e talentuoso designer, interverrà in diverse fasi del corso per trasmettere la propria esperienza nel campo della grafica editoriale. La coordinazione tra studenti e insegnanti sarà curata da Cinzia Dall’Oglio, vero e proprio faro guida di Fumé.