Cagliari: dal 17 al 21 dicembre, la rassegna teatrale “Botti di Natale 2019”

Lo spettacolo che martedì 17 dicembre, alle 21:00, aprirà la rassegna sarà “Ridi che ti passa!”, una produzione Origamundi di e con Marta Proietti Orzella e con i NoiseOFF.

Remake dei fortunati “Fritto misto e baccalà” e “Riso al salto”, questo spettacolo comico-musicale propone una carrellata di sketches e parodie scimmiottando in senso ironico e bonario il mondo del Caffè Concerto, del Varietà, della Rivista, dell’Avanspettacolo.

Marta Proietti Orzella ripropone con humor la strampalata sessuologa di Anna Marchesini che, provocando nel pubblico risate a profusione, dipinge con toni macabri il sesso all’interno del matrimonio. E ancora Gaber, Verdone, Monica Vitti, senza tralasciare l’irresistibile Gigi Proietti.

“Ridi che ti passa!” è anche un colorato collage di canzoni (Mina, Paolo Conte e altri brani molto conosciuti), eseguiti dal gruppo NoiseOff, con Luca Pauselli (Chitarra), Michele Secchi (Basso), Alessandro Atzori (Batteria), Anna Lisa Mameli (Voce). L’obiettivo è quello di presentare al pubblico uno spettacolo all’insegna del buonumore.

Seguirà mercoledì 18, sempre alle 21, “Concerto con musiche di Vivaldi, Bach, Handel”, dell’Associazione Incontri Musicali, con Ettore Agati e Giacomo Medas.

Giovedì 19, alle 17:30, sarà la volta dello spettacolo “Natale in pericol – Il ritorno della Strega Gelo”, produzione La Bottega dei Teatranti scritta e diretta da Ivano Cugia; in scena Erika Carta e Giovanni Trudu.

Venerdì 20, alle 21, in scena “Istos”, coproduzione Effimero Meraviglioso – Tragodia ispirata alla leggenda che racconta la nascita della tessitura in Sardegna, riportata da Salvatore Cambosu nel suo libro “Miele amaro”. Il testo dello spettacolo è di Virginia Garau, la regia di Maria Assunta Calvisi; in scena Rossella Faa, Giulia Giglio, Daniela Melis, Massimo Perra, Carmen Porcu.

Chiudono la rassegna sabato 21, sempre alle 21,Artisti Fuori Posto con “Come bestie allo zoo” di Filippo Salaris, con Alessandro Pani, Filippo Salaris e Francesca Saba.

Biglietto per gli spettacoli serali: 10€.

Biglietto spettacolo pomeridiano del 19 dicembre: 7 €.

Per info e biglietti: 333 6853960