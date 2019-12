Cagliari. Come Elfi laboriosi: laboratorio per bambini 5/10 alla MEM

Martedì 17 dicembre dalle ore 17,30 presso lo Spazio Ragazzi al piano terra della MEM – Mediateca del Mediterraneo in via Mameli, 164 a Cagliari, dopo l’appuntamento con le letture del Calendario dell’Avvento “Christmas is coming”, laboratorio “Come Elfi laboriosi”. Pomeriggio ricreativo per preparare qualcosa di originale per Natale e conciare per le feste i tuoi vecchi maglioni.