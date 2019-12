Cagliari. Alla festa di Capodanno in autobus (Video)

È stato il Sindaco Paolo Truzzu, oggi, lunedì 30 dicembre, a illustrare i dettagli dei nuovi percorsi studiati per la notte del 31 dicembre, affiancato dal suo Assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia e dal Presidente di CTM S.p.A., Roberto Porrà.

Due circolari interne (rossa e nera) collegheranno i vari punti della città a partire dalle 22,30, due circolari esterne (rossa e nera) arriveranno fino a Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius e Monserrato, mentre con la Litoranea sarà possibile toccare Flumini. Alla linea 9 il compito di collegare con il centro dei festeggiamenti i comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu. Quaranta i minuti di frequenza tra una corsa e l’altra per le circolari interne, mentre per quelle esterne sarà di trenta minuti. La litoranea e la linea 9, invece, avranno frequenza ogni ora.

Il servizio notturno proseguirà fino alle 3,30 delle prime ore di mercoledì 1 gennaio 2020 con le ultime corse che partiranno in simultanea da Piazza Matteotti. E per garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli autisti, sui bus saranno presenti le guardie giurate che avranno anche il compito di vendere i tagliandi di viaggio (con un sovrapprezzo a bordo di cinquanta centesimo a biglietto).

“Siamo grati al CTM – il commento del primo cittadino – per aver accolto il nostro invito a prolungare il servizio anche per la fascia notturna. In questo modo speriamo che, con un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici, avremo un riscontro positivo sulla viabilità e sulla vivibilità del centro di Cagliari”.

“Con i concerti degli artisti che si esibiranno nella Piazza Yenne, Piazza San Giacomo e Piazza Santa Croce, ai quali seguiranno i DJ set, avremo un grande afflusso di cagliaritani e di turisti nel cuore del capoluogo e per questo sarà fondamentale privilegiare i mezzi pubblici”. Questo il pensiero di Alessandro Sorgia che ha voluto confermare come l’arrivo del nuovo anno sarà salutato con i fuochi d’artificio. “Dalla mezzanotte, abbiamo organizzato uno spettacolo pirotecnico che sarà allestito nel Molo di Ponente e avrà la durata di quindici minuti. Saranno fuochi il meno rumorosi possibile in modo da salvaguardare gli animali”.

“Mi auguro che quante più persone possibile – l’auspicio di Roberto Porrà – usufruiscano del nostro servizio per godersi al meglio il Capodanno nel cuore di Cagliari”.