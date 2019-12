Cagliari. “Albero di Natale in comune” nel cortile del Municipio (Video)

Albero di Natale in Municipio, il sindaco Paolo Truzzu: “Ciascuno potrà contribuire mettendo un addobbo e magari lasciare un pensiero per le persone più in difficoltà”

Un grande albero piazzato nel Cortile d’Onore del Municipio di via Roma 145, già dai prossimi giorni da decorare ciascuno con un proprio addobbo, “un nastro colorato, una semplice palla, un disegno, una lettera con i suggerimenti per una città migliore, un piccolo oggetto da appendere sui rami”. E magari lasciare un pensiero per le persone più in difficoltà. Solidale e presente, il Comune di Cagliari sposa così lo spirito di questo Natale 2019.