Cagliari: al via il 20 dicembre la campagna “Io accolgo”

“Io accolgo” si propone di dare visibilità alle molte e positive esperienze di solidarietà e accoglienza resistenti all’odio che guardano e agiscono anche oltre le leggi.

Introducono e moderano Roberto Loddo e Nicola Cabras del comitato “Io Accolgo Cagliari”. Partecipano:

Fino ad ora hanno aderito alla campagna locale oltre trenta organizzazioni:

A conclusione della serata si svolgerà il reading “Tutti i nomi del mare“, un percorso di lettura a cura di Bachisio Bachis e Antonio Boggio con le musiche di Francesco Bachis e Sergio Durzu.

Sinossi:

Da Ulisse in poi, la letteratura ha trovato nel mare un soggetto o uno sfondo ricco di storie, di avventura, fantasia, scoperta, viaggio. Il mare è un mostro dalla fauci spalancate, popolato a sua volta da migliaia di mostri. O un cimitero fluttuante che porta a riva i cadaveri. Ma può anche fare da sfondo sereno agli incontri d’amore. Può salvarti, portandoti lontano. Il mare vissuto o immaginato, racconto realistico o potente metafora. Mare in cui immergersi o mare da osservare stando a riva. Il mare resta inconoscibile e irrazionale, e in questo suo mistero risiede forse, da sempre, il fascino e la necessità di raccontarlo.