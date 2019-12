Eventi

Cagliari: 5-6 dicembre, “Ripensare i saperi musicali” a Spaziomusica Ricerca

Un doppio appuntamento sul tema "Ripensare i saperi musicali" al Conservatorio di Cagliari per Spaziomusica Ricerca, ramo del Festival Spaziomusica, la rassegna organizzata dall'omonima associazione e dedicata alla musica di ricerca e di improvvisazione, acustica ed elettronica e alle sue immediate derivazioni, che quest'anno si riconosce nel tema "See the sound" e che si inserisce nelle attività più ampie di 10 nodi, la rete dei festival d'autunno a Cagliari.