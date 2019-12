Cagliari: 28 dicembre, il concerto di musica da camera nella biblioteca universitaria

I tre musicisti interpreteranno due sonate del repertorio cameristico viennese, da Mozart a Schubert, nella loro trascrizione per flauto traverso e pianoforte.

In occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig Van Beethoven verranno, inoltre, eseguite la sonata op.57 “Appassionata” e le 32 Variazioni in Do minore per pianoforte solo.

L’ingresso è libero.