Eventi

Cagliari: 17 dicembre, la presentazione de “Su Nadale de sa Sardigna”

Martedì 17 dicembre alle 11, presso l'Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna in viale Trieste 105, a Cagliari, verrà presentata alla stampa la quarta edizione di "Su Nadale de sa Sardigna - We Live in Christmas": rievocazione itinerante del Natale in costume tradizionale sardo in scena nel Parteolla, dal 20 al 22 dicembre, a Dolianova, Serdiana, Settimo San Pietro e Donori.