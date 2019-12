Eventi

Cagliari: 16 dicembre, la presentazione del CalendEsercito 2020 “Soldati”

Domani, martedì 17 dicembre alle 10:30, nell’Auditorium del Convitto Nazionale Statale “Vittorio Emanuele II”, in via Pintus, località “Terramaini” a Cagliari, si terrà la presentazione del “CalendEsercito 2020” in Sardegna.