Eventi

Cagliari: 14 dicembre, la festa per il quinto anniversario di “Sa Domu”

Sa Domu, l’unico spazio politico e sociale occupato della Sardegna, compie cinque anni e organizza in data 14 dicembre 2019, presso via La Marmora 126, una grandissima festa per il quinto anniversario dell’occupazione. Sarà un’occasione per ricordare insieme le emozioni dei cinque anni appena passati, le lotte e riabbracciare le centinaia di cagliaritane e cagliaritani che hanno dato supporto a questa causa.