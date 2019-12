Boville Ernica (FR): il Consiglio comunale approva la mozione sulle marocchinate

L’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate continua la sua opera di sensibilizzazione riguardo agli stupri di massa commessi dalle truppe coloniali francesi in Italia nel periodo 1943-1944.

Venerdì scorso, 6 dicembre 2019, il Consiglio Comunale di Boville Ernica (FR) ha approvato, all’unanimità, la mozione che impegna l’amministrazione del comune ciociaro a intitolare una strada o una piazza alle vittime delle marocchinate e a sollecitare il parlamento nazionale per l’istituzione di una giornata del ricordo di questo orrore. L’ANVM, dopo accurate ricerche storiche, ha accertato che a Boville Ernica, nel 1944, i magrebini francesi stuprarono sette donne.

I nostri ringraziamenti più sinceri vanno a tutti i Consiglieri comunali – dichiara Emiliano Ciotti, presidente dell’ANVM –, in particolare all’assessore Anna Maria Fratarcangeli, che da subito si è dimostrata sensibile alla nostra battaglia e ha svolto davvero con caparbietà un lavoro certosino per arrivare al positivo risultato in Consiglio comunale. Un doveroso ringraziamento al Sindaco Enzo Perciballi per l’ottima introduzione sulla vicenda delle Marocchinate e per la sua profonda sensibilità alla tematica. Importante è stata la possibilità, data al nostro rappresentante Gian Marco Maotini, di parlare ed esporre le finalità dell’iniziativa all’assise comunale.