Il ricordo

Bitti. Sabato 14 il ricordo del compaesano Vittorio Sella: storico, giornalista e insegnante

A poco più di un anno dalla scomparsa di Vittorio Sella, l'Amministrazione comunale di Bitti ha organizzato per sabato 14 dicembre, alle ore 18,30 nel salone parrocchiale in Corso Vittorio Veneto, un incontro per ricordare la figura dello storico, giornalista, intellettuale e insegnante.