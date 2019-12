Bitti. Martedì presentazione bilancio di “Autunno in Barbagia 2019” e iniziative di Natale e Capodanno

Bilancio di ‘Autunno in Barbagia 2019’ e presentazione delle iniziative previste per Natale e Capodanno a Bitti: saranno gli argomenti di una conferenza stampa convocata per martedì 17 dicembre 2019 alle ore 10.30 nella sala consiliare del Comune di Bitti.

Saranno presenti il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, gli assessori comunali del Turismo e della Cultura, Christian Farina e Ivana Bandinu, il presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, e il presidente di ASPEN, Roberto Cadeddu.