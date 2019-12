Befana sotto canestro con la VII Caroli Hotels Basketball Cup Under 14

Torna il grande basket giovanile nel Salento: le feste continuano, infatti, all’insegna della palla a spicchi con la VII Caroli Hotels Basketball Cup, organizzata dal network alberghiero main sponsor del torneo e dalla società sportiva La Scuola di Basket Lecce dal 4 al 6 gennaio 2020.

Come già nella precedente edizione, il torneo maschile è intitolato “Memorial Antonio Corlianò” (ex presidente della New Basket Brindisi e uomo di basket competente, genuino, che con la sua passione ha fatto tantissimo per la pallacanestro in Puglia).

Presenti 6 formazioni Under 14: Aurora Brindisi, Scandone Avellino, Jirafa Basket Caivano, Basket Angel Manfredonia. Le partite della manifestazione giovanile si disputeranno al PalaOzan “Tiziano Manni” di Ugento.

Rilevante il numero dei partecipanti tra giocatori e staff, più il grande seguito di genitori e accompagnatori. Il torneo rappresenta anche un’ottima vetrina per i giovani arbitri oltre che essere veicolo di promozione e valorizzazione del territorio salentino.

La formula prevede un girone unico con la finalissima che vedrà di fronte le due prime classificate. L’atto finale si disputerà il giorno dell’Epifania alle ore 11 ad Ugento.

I partners dell’evento sono: Divella, Molten, Foobaskill, Camer gas & power, Nencini Sport, Joker Floors, Sagelio, Finora Consulting, Dunkest, Martinucci Centro Storico Gallipoli, Arte Pietra, Centrauto Group.

Albo d’oro maschile: 1° edizione Sabonis Basketball School (Lituania); 2° edizione Olimpia Milano; 3° edizione Mens Sana Academy; 4° edizione Aurora Brindisi; 5° edizione Petrarca Padova; 6° edizione Promitheas Patrasso.

Attivo il sito web www.carolihotelsbasket.it

Questo il calendario:

Girone unico maschile

Jirafa Basket Caivano – Basket Angel Manfredonia – Scandone Avellino – Aurora Brindisi

CALENDARIO •

Sabato 4 Gennaio 2020

1^ turno

Jirafa Basket Caivano – Basket Angel Manfredonia ore 15.30 – PalaOzan “T. Manni” Ugento

Scandone Avellino – Aurora Brindisi – ore 17.30 – PalaOzan “T. Manni” Ugento

Domenica 5 Gennaio 2020

2^ turno

Scandone Avellino –Jirafa Basket Caivano – ore 9.00 – PalaOzan “T. Manni” Ugento

Basket Angel Manfredonia – Aurora Brindisi – ore 11.00 – PalaOzan “T. Manni” Ugento

3^ turno

Jirafa Basket Caivano – Aurora Brindisi – ore 15.30 – PalaOzan “Tiziano Manni” Ugento

Scandone Avellino – Basket Angel Manfredonia – ore 17.30 – PalaOzan “T. Manni” Ugento

Lunedì 6 gennaio 2020

Finali

Finale 3° – 4° posto: 3′ class. vs 4′ class. – ore 9,00 – PalaOzan “Tiziano Manni” Ugento

Finalissima 1° – 2° posto: 1° class. vs 2° class. – ore 11,00 – PalaOzan “Tiziano Manni” Ugento

A seguire cerimonia di premiazione.