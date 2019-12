Anagrafe canina: 23 dicembe, giornata di microchippatura a Castelsardo

Lì si terrà la microchippatura degli animali, effettuata gratuitamente dagli operatori del Servizio veterinario dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di Sassari, in collaborazione con l’amministrazione Comunale.

Decisamente positiva è stata la risposta da parte dei cittadini: sono ben 64 coloro che si sono prenotati presso il Comando di Polizia Locale e che hanno fornito i dati del proprietario e quelli dei cani da anagrafare (data di nascita, nome, sesso, razza).

Al cane sarà inserito, sottocute, un microchip elettronico: si tratta di un intervento mininvasivo e indolore che ne permette l’iscrizione alla banca dati nazionale e l’identificazione in caso di furto o smarrimento. La microchippatura, obbligatoria per legge, va eseguita dopo i primi dieci giorni di vita del cucciolo o, comunque, sempre prima di una sua eventuale trasferta o trasferimento di residenza. Sono previste sanzioni pecuniarie per i proprietari di cani sprovvisti di microchip.

A questa campagna ne seguirà presto un’altra, per incentivare le sterilizzazioni di cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata, in particolare per i cani adibiti alla custodia di greggi, cani a guardia di fondi rurali ma anche per i cani di proprietà di cittadini che si trovino in particolari condizioni economiche, accertate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).