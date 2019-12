Due giornate di cultura, all’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano il sette e l’otto dicembre scorso, con eventi che hanno coinvolto un certo numero di scrittori, artisti e poeti, che si sono cimentati con letture, poesie, musica e performance teatrali nelle diverse parlate isolane, con la ciliegina sulla torta della seconda giornata, quanco c’è stata la premiazione della Ventesima Edizione del Premio di Poesia Sarda, organizzato dalle Acli della Sardegna con il patrocinio del Comune di Oristano e della Regione Autonoma della Sardegna.

Centoquaranta le opere pervenute che sono state giudicate da una giuria presieduta da Vincenzo Pisanu e composta da Giuseppe Tirotto, Nicolino Pericu, Nicolò Migheli e Michele Pinna, che del premio era anche direttore artistico.

La novità di questa edizione, è stata la poesia musicata, come ha sottolineato il presidente delle Acli Franco Marras: “Lo spirito della novità – ha detto nel suo intervento – è quello di rilanciare un premio di poesia che ha una lunga storia, con l’ambizione di ampliarlo anche attraverso i temi cari alla nostra organizzazione, con la sezione a tema fisso, dedicata allo spirito che caratterizza le Acli e la loro opera in ambito sociale e culturale. Sarà inoltre inaugurato il premio unico per una sezione sulla letteratura edita non prima del 2016. Spazio poi ai laboratori linguistici di scrittura creativa. La novità di quest’anno – ha concluso – è statoil riconoscimento riservato alle personalità che abbiano inciso nella storia culturale, musicale, poetica, letteraria e artistica della Sardegna. Il primo a beneficiare di questo riconoscimento, è stato Tonietto Salis, dei Salis&Salis,

Per la segretaria del concorso Daniela Masia “La qualità delle opere lascia ben sperare per il futuro della poesia sarda e auspichiamo un sempre maggiore stimolo verso il desiderio di praticare il sardo in ogni contesto, anche in funzione del valore culturale che assume per la formazione della persona”.

Il Comitato organizzativo del concorso, era composto dalla segretaria Daniela Masia, dal presidente della giuria Vincenzo Pisano, dal presidente Regionale delle Acli Sardegna, Franco Marras, e dai presidenti provinciali delle Acli Mauro Carta per Cagliari, Carlo Tortora per Oristano, Salvatore Urru per Nuoro e Salvatore Sanna per Sassari; dal Segretario Regionale della FAP- federazione pensionati Acli, Sebastiano Sanna, dal Presidente CREI- Comitato per l’emigrazione e l’immigrazione Acli Sardegna, Mauro Carta, dal Presidente dell’Unione Sportiva Acli Sardegna, dal direttore del Patronato Acli Sardegna e dal presidente Acli Service Sardegna.

Gian Piero Pinna