Alghero: il 7 dicembre l’inaugurazione del “Concept Lab” del gruppo Sider-formazione

Il 7 Dicembre ad Alghero, nello spazio di via Mazzini 88, apre il “Concept Lab” di Sider Formazione, il primo spazio in Sardegna che porta i servizi educativi all’interno di un vero e proprio shop.

Il gruppo Sider- formazione, composto da educatori, pedagogisti, psicologi e animatori, fonda la propria azione su tre poli: la formazione, per sostenere i gruppi, la cura, a sostegno della persona, e l’animazione, per sostenere il metodo, con una modalità coinvolgente e dinamica per cambiare prospettiva e offrire riflessioni e prassi che stimolino il confronto tra individui.

Quest’anno il gruppo ha scelto di costituirsi società e ha radicato la propria esperienza nel territorio sardo e nazionale a servizio di scuole, parrocchie, enti e famiglie, attraverso workshop, incontri di formazione e progetti educativi. E ora, fa un passo successivo. Una propria sede in cui svolgere gli incontri e non solo: la novità di Sider sta nella selezione e nella creazione di strumenti formativi, spesso in collaborazione con altri enti. Giochi da tavolo, strumenti come libri e gadget, scelti ad hoc per essere quanto più focalizzati e utili alle necessità di ciascuno.

Nello shop di via Mazzini 88 ad Alghero sarà perciò possibile acquistare da un’accurata selezione di giochi e strumenti educativi, prenotare delle consulenze con il team di Sider, partecipare a delle serate e corsi di formazione, o semplicemente acquistare un regalo, per se stessi o per qualcun altro.