Alghero: approvazione del PAI in Consiglio Comunale

È un atto importante, esattamente lo stesso che abbiamo licenziato positivamente, con la presa d’atto del Consiglio lo scorso 18 marzo 2018. Ora e solo ora è possibile progettare e chiedere i finanziamenti per le opere di mitigazione, ma soprattutto ora e solo ora, col PAI approvato, si può portare in aula, per l’approvazione, il Piano Urbanistico Comunale di cui il PAI costituisce atto propedeutico e preordinato.

Un atto, quello del PAI, fondamentale per la sicurezza, per la protezione civile e per il regolamento edilizio, che premia il nostro lavoro paziente e puntuale, concluso, in continuità, dall’attuale amministrazione. Un atto fondamentale che il Consiglio Comunale era chiamato ad approvare fin dal 2006 e che ora arriva finalmente a compimento.

Gabriella Esposito

Pietro Sartore

Mario Bruno