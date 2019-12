Giovedì 12 dicembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, presso la Sala Conferenze dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, si svolgerà un corso di formazione organizzato dalla SIRM (Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica), in collaborazione con il servizio Formazione, e rivolto a 50 Medici Radiologi esperti in letture di screening mammografico per il riconoscimento precoce di lesioni a carico della mammella. Il corso darà diritto a 8 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina).

L’evento formativo prevede la presentazione interattiva di numerosa casistica mammografica (con risultato sia maligno che benigno) associata alla presenza di distorsioni, addensamenti asimmetrici, opacità a margini regolari, opacità a margini sfumati, opacità con micro-calcificazioni, micro-calcificazioni. Saranno, inoltre, presentati i segni mammografici che, dai risultati del test, presentano maggiori difficoltà di interpretazione per il superamento del test SIRM.

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Stefania Montemezzi.

Coordinatori: Dott. Beniamino Brancato, Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi, Presidente Regionale della SIRM.