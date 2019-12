A meno di un anno da “Spirito Sardo” Owsir si presenta col nuovo progetto:”Optic”

Owsir, artista sardo trapiantato in Inghilterra, a meno di un anno dal suo album Spirito Sardo, pubblicato per BM Record, torna sulla scena con un progetto indipendente dal titolo Optic.

Il progetto, realizzato in ogni suo aspetto da Owsir, si struttura in 6 tracce che strizzano l’occhio alla scena New Wave internazionale con influenze che vanno dal Dubstep al Edm elettronica con batterie classiche Hip-Hop, il tutto rapportato a suoni moderni.

Optic è un progetto caleidoscopico che si vuole inserire all’interno della nuova corrente musicale futurista cyberpunk con un retroscena dark e oscuro.

L’immaginario del progetto è quello di una civiltà distopica strutturata su un avanzamento tecnologico eccessivo e stridente, nel quale la percezione è distorta e fumosa.

Di seguito riportiamo la tracklist:

NERVOUS TENSION

OPTIC

STAY AWAY

TAKE YOUR TIME

VANISH

WAVEFORM

Il progetto è disponibile in ogni digital store dal 30 novembre 2019.

BIO DELL’ARTISTA

Owsir, pseudonimo di Antonio Deidda, nato a Cagliari il 12 Luglio 1988, comincia il suo percorso artistico col nome Disma, che ancora oggi lo accompagna. Come Disma collabora con esponenti della città di torino quali Nitto dei Linea 77 e Doggy, con il quale apre anche la prima data del Post Scripta Tour nel 2012.

Pubblica Zero e Sardo D.o.c. in collaborazione con l’etichetta Ichnusa Recordings e dopo qualche tempo lascia la scena.

Riprende attività nel 2017, e nel 2018 si vedono le sue prime produzioni come Owsir, nome già utilizzato per le produzioni elettroniche e dubstep passate.

Pubblica Owsir was here, progetto selezionato dal canale Striptx video croato, per il quale pubblica altri 2 remix che ottengono oltre le 700k views.

Collabora con Kingaiè dei Menhir per il progetto solista “Kingaiè on the mic 2” e pubblica il suo Ep di riesordio “Spirito Sardo” con l’etichetta di Mastafive BM Records; di quest’ultimo su YouTube è stato pubblicato il video ufficiale con Dj keyd, artista che lo accompagna con i suoi scratch.

Attualmente sta lavorando a diversi progetti attraversando l’oceano per valorizzare i suoi beat.

Recentemente Mr.Hyde, spalla solida di Necro, ha pubblicato il suo nuovo disco dai Queens di New york con artisti del calibro di Vinnie paz e Necro, in cui ha prodotto 2 tracce: Mr.Fkn hyde e Verses for an unquiet grave.