“Visioni Sarde”: la rassegna di cinema fa tappa a La Spezia il 21 novembre

Abbiamo inserito il cinema nel programma delle attività culturali dell’associazione, nella consapevolezza che la settima arte costituisca un’importante occasione di incontro e di dibattito – ha dichiarato il presidente del Circolo, Pietro Pala. – Dopo la proiezione al Cinema Nuovo del bellissimo “Ovunque proteggimi”, di Bonifacio Angius, la scelta adesso è caduta su “Visioni Sarde”, una manifestazione di successo e di respiro internazionale che si è imposta come una vetrina di quella produzione d’autore che difficilmente trova spazi d’espressione in un circuito come quello tradizionale. Scopo non secondario dell’iniziativa è anche quello di avvicinare al circolo un pubblico più giovane, obiettivo che il nostro sodalizio considera da sempre di vitale importanza.