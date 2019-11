Il Real Casarea supera il Sassuolo in finale 2-1 (Polito 2, Wiredu) e vince il V Trofeo Caroli Hotels Under 13. I campani avevano battuto in semifinale l’Accademia Calcio Roma Oro mentre gli emiliani avevano eliminato il Bologna campione uscente. Il titolo di capocannoniere se l’è aggiudicato Francis Wiredu del Sassuolo con 11 reti.

Si è concluso domenica il V Trofeo Caroli Hotels Under 13, torneo internazionale di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Esordienti misti (giocatori nati nel 2007-2008). Le partire si sono disputate sui campi di Castrignano del Capo (Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II”), Gallipoli (Stadio “Antonio Bianco”), Nardò (Centro Sportivo Happiness), Racale (Stadio “Generale Basurto”), Collepasso (Stadio Comunale), Ugento (Stadio Comunale).

DOMENICA 3 NOVEMBRE – SEMIFINALI E FINALE

STADIO “ANTONIO BIANCO” – GALLIPOLI

Semifinale 1 – ACCADEMIA CALCIO ROMA ORO – REAL CASAREA 0-2 (Rossetti, Polito)

Semifinale 2 – BOLOGNA – SASSUOLO 1-2 (Wiredu 2, Groza (B)

Finale – REAL CASAREA – SASSUOLO 2-1 (Polito 2, Wiredu (S)

Elenco premi

1 REAL CASAREA

2 SASSUOLO

3 BOLOGNA

4 ACCADEMIA CALCIO ROMA ORO

Pubblico piu’ caloroso: Bari Campioni

Premio speciale Giovani Talenti: Panico (Real Casarea), Del Gaudio (Accademia Sorrento), Giardino (Bari Campioni), Battista (Taras Taranto), Carillo (Tor Tre Teste)

Miglior tecnico: Migliaccio (Real Casarea)

Squadra rivelazione: Accademia Calcio Roma Oro

Premio Fair Play: Blue Devils

Miglior portiere: Cacciamani (Bologna)

Capocannoniere: Wiredu (Sassuolo)

“Un Calcio alla Plastica”: è lo slogan della campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da Caroli Hotels. In arrivo, infatti, negli eventi sportivi targati Caroli Hotels le borracce di alluminio personalizzate per tutti i partecipanti. Nei quattro Trofei Caroli Hotels di calcio giovanile, Salento Mundial, Caroli Hotels Basketball Cup e Caroli Hotels Volleyball Cup le borracce sostituiranno le classiche bottigliette d’acqua il plastica. Lo spirito ecologico attento alla salvaguardia dell’ambiente che ha sempre contraddistinto il noto network alberghiero trova dunque una chiara e pratica applicazione attraverso l’eliminazione della plastica e la sensibilizzazione degli atleti ad un corretto comportamento.

In preparazione anche il 17° Trofeo Caroli Hotels Under 14 dal 20 al 25 febbraio 2020 (Giovanissimi con gare su oltre venti campi del Salento in collaborazione con Unicef, Provincia di Lecce e Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze); l’ 8° Trofeo Caroli Hotels Under 12 (Categoria Pulcini) dal 9 al 13 aprile 2020 e il 3° Trofeo Caroli Hotels Femminile Under 15 dal 5 al 8 dicembre 2019

L’albo d’oro della manifestazione: 2015 Eurosport Academy Brindisi – 2016 Parma – 2017 Nick Bari – 2018 Bologna – 2019 Real Casarea