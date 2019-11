Turismo verde: la Cia Nord Sardegna per la revisione della Tari per gli agriturismi

Sarà rivista la Tari per gli agriturismi – ha spiegato il presidente della Cia Nord Sardegna, Michele Orecchioni. – Questa è per noi una grande soddisfazione. Come ha deciso una recente sentenza del Tar dell’Umbria, le tariffe per gli agriturismi saranno diverse rispetto a quelle previste per le strutture alberghiere. Invieremo una circolare ai Comuni del Nord Sardegna e ai diretti interessati per dare la buona notizia.