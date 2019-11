Tramatza, Trofeo Slalom Sardegna: Rachele Somaschini premia i piloti

Così Rachele Somaschini, testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e pilota di successo, ha commentato la giornata di domenica trascorsa nella pista di Tramatza “Sardinia Circuit”.

Qui in tantissimi hanno preso parte alla giornata di solidarietà, organizzata dal Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, che si è svolta per chiudere l’anno di slalom sardi Aci Sport che quest’anno aveva come trofeo la campagna #CorrerePerUnRespiro. Il Trofeo è stato reso possibile grazie a LRT Sardinia, società di Rally Testing di Nicola Imperio, diventata Charity partner del progetto.

È stato bellissimo tornare al volante di una super Mini Cooper – ha aggiunto Somaschini a fine giornata. – Tutto questo prima della premiazione del Campionato Regionale Aci Sport Slalom e il Trofeo #CorrerePerUnRespiro. Un enorme grazie a tutti coloro che mi sostengono e hanno portato avanti questo progetto egregiamente anche in mia assenza.

A Tramatza presenti quasi tutti i piloti sardi specialisti di slalom che, quest’anno, hanno partecipato ai dodici slalom sardi, in tutto duecento piloti e undici scuderie con un entourage di addetti ai lavori che arriva alle seicento persone. Al migliore, Enrico Piu, primo classificato, il Trofeo donato da LRT Sardinia e consegnato da Rachele Somaschini.

Nel pomeriggio le premiazioni dei piloti, iniziando dalle Classi e Gruppi fino ai primi dieci migliori dell’anno, e l’estrazione dei biglietti dei premi per i piloti presenti in sala.

Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus (FFC) promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati e sconfiggere definitivamente la fibrosi cistica. Riconosciuta dal MIUR come ente promotore dell’attività di ricerca scientifica sulla malattia, si avvale di una rete di 900 ricercatori e del lavoro di oltre 140 Delegazioni e Gruppi di Sostegno. Sostiene attualmente il progetto di ricerca Task Force for Cystic Fibrosis, giunto alla fase preclinica e mirato alla cura della patologia.

Per chi desidera fare una donazione:

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus 8000 1021 34939

Causale: #CorrerePerUnRespiro

IBAN: IT 27E0 2008 1171