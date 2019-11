Tramatza: il 24 novembre le premiazioni del Campionato Slalom Sardegna 2019

Questa domenica, nella sala riunioni di Tramatza, SS131 km 103, le premiazioni dei piloti che hanno partecipato alle gare.

Il Campionato regionale ha abbracciato la solidarietà per il progetto Correre per un Respiro, avviato dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus (FFC), con la società LRT Sardinia Rally&Communication come charity partner. Durante le varie gare sono state tante le donazioni in favore della Ricerca.

Rachele Somaschini, pilota e testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus (FFC), sarà presente all’evento per toccare con mano l’affetto dei colleghi piloti e conoscere i tanti appassionati di motori.

Il programma

Dalle 9:30 giri in pista con Rachele Somaschini e, dalle 15:30, le premiazioni del Campionato Slalom Sardegna Trofeo #correreperunrespiro.

Durante la giornata sarà possibile dare la propria solidarietà al progetto Correre per un Respiro acquistando gadget, magliette e cappellini, firmati Rachele Somaschini oppure donando un’offerta libera.

Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus (FFC) promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati e sconfiggere definitivamente la fibrosi cistica.

Riconosciuta dal MIUR come ente promotore dell’attività di ricerca scientifica sulla malattia, si avvale di una rete di 900 ricercatori e del lavoro di oltre 140 Delegazioni e Gruppi di Sostegno. Sostiene attualmente il progetto di ricerca Task Force for Cystic Fibrosis, giunto alla fase preclinica e mirato alla cura della patologia.

Per chi desidera fare una donazione:

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus 8000 1021 34939

Causale: #CorrerePerUnRespiro

IBAN: IT 27E0 2008 1171