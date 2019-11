Alessandria: Fervicredo esprime cordoglio per la morte dei tre vigili del fuoco

Vogliamo esprimere la più profonda vicinanza alle Famiglie dei valorosi uomini caduti ad Alessandria, ai loro colleghi che hanno condiviso quei tragici momenti, a tutto il Corpo dei Vigili del fuoco. E allo stesso tempo manifestare tutta la nostra solidarietà a coloro che ancora si trovano in ospedale, nell’auspicio che possano presto vedere rimarginate le ferite del corpo, ma sapendo che ben altre saranno quelle che rimarranno nella loro anima. Non sarà mai abbastanza l’onore che il Paese può rendere a chi per fare il proprio dovere va consapevolmente incontro alla morte. Non sarà mai abbastanza la gratitudine che noi tutti dobbiamo manifestare a chi spende una vita al servizio degli altri per garantirne la sicurezza attraverso il proprio lavoro quotidiano, e che deve portare ciascuno, nel proprio ruolo, a dare reale e concreto sostegno a chi serve il Paese.