Tortolì: lunedì si è conclusa con successo la IV edizione della mostra micologica

Ricca l’esposizione delle specie fungine ritrovate nel territorio ogliastrino tra commestibili, velenose e tossiche, che hanno suscitato ammirazione da parte delle tantissime persone tra appassionati fungaioli o semplici curiosi. Novanta, invece, le specie botaniche e diversi i frutti esotici coltivati in Sardegna.

Nota di merito ai disegni degli alunni delle classi 4a e 5a della scuola primaria che hanno partecipato al concorso di disegno con tema ”Natura meravigliosa, amarla e rispettarla”. Quindici le classi delle scuole primarie ogliastrine che hanno partecipato al concorso con bellissimi disegni e con importanti messaggi per il rispetto della natura e l’importanza del riciclo.

Ben 516 i visitatori che hanno espresso la propria preferenza; ad aggiudicarsi il premio del pubblico con 63 voti le classi 4a e 5a delle scuole elementari di Triei. Il premio della giuria è andato invece alla classe V della scuola primaria di Zinnias.

Il percorso didattico allestito dagli esperti

Anche quest’anno le scuole hanno risposto con una grandissima presenza, tantissimi i piccoli studenti che hanno assistito alla mostra. Proprio per loro il gruppo micologico ogliastrino con gli esperti micologi Luigi Arras, Carlo Piumetti e Paolo Taccori, hanno preparato un percorso didattico prima di accedere nei locali con pannelli informativi su come comportarsi nel bosco e quindi raccogliere i funghi, come trasportali, consultarli, verificarne la commestibilità e, fondamentale, rispettare l’ambiente. La botanica Velia Tegas ha invece illustrato le particolarità delle specie botaniche.

A portare i saluti dell’amministrazione all’inaugurazione, che si è tenuta sabato pomeriggio, l’assessore all’ambiente Walter Cattari che ha ringraziato il gruppo per aver organizzato ancora una volta questo appuntamento, il quale ha confermato grande partecipazione e notevole interesse per l’importanza dell’argomento, specialmente in un periodo come questo di raccolta.

Entusiasti gli organizzatori del gruppo micologico e botanico d’Ogliastra presieduti da Sarino Lollo per il riscontro avuto dai visitatori e, in particolare, dalla presenza e partecipazione attiva dei bambini.

Fonte: pagina del Comune di Tortolì.