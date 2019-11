Tonara. Precisazioni ATS su Medico di Medicina Generale

La Direzione ATS Sardegna/ASSL Nuoro, in riferimento alle proteste dei cittadini di Tonara, a seguito del pensionamento del Medico di Medicina Generale, non sostituito, precisa quanto segue:

nella giornata di martedì 26 novembre si è riunito il Comitato zonale dell’ASSL di Nuoro, Ambito Provinciale di Nuoro, che comprende le ASSL di Nuoro e Lanusei e la sede INAIL di Nuoro, per fare il punto della situazione a Tonara che fa parte, com’è noto, di un unico ambito territoriale che comprende anche Aritzo, Belvì, Desulo, Gadoni;

come previsto dall’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) per la Medicina Generale del 29/07/2009, un sostituto di un medico di medicina generale può essere nominato nel caso che non esista la possibilità da parte di altri Medici dell’ambito di prendere in carico gli assistiti rimasti senza medico (es. per superamento del massimale o per propria volontà);

per tale motivo, l’ATS ha chiesto ai Medici titolari, per l’ambito territoriale, la disponibilità ad acquisire ulteriori assistiti, nonché di aprire ambulatori nel comune di Tonara;

due medici hanno dato la propria disponibilità, ma, allo stato risulta che 411 pazienti non hanno espresso la scelta e, di fatto, sono privi di medico di medicina generale;

per esaminare la situazione, in data 26 novembre, la direzione della ASSL ha convocato il Comitato Zonale, che ha ribadito non esistere i presupposti per l’attribuzione di un incarico provvisorio, così come previsto dall’art. 38 dell’ACN per la Medicina Generale del 29/07/2009;