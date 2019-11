Tennistavolo Norbello: altri due giorni con il fiato sospeso

Stanno per arrivare grandi attrazioni

Il periodo più bello della stagione si avvicina, anche particolarmente faticoso per i dirigenti–operai del sodalizio guilcerino. Incastonate tra campionati vari arrivano due manifestazioni coinvolgenti che caratterizzeranno il fine settimana dell’Immacolata.

Si comincia sabato 7 dicembre con la quarta edizione della Giornata Paralimpica nel Guilcer, evento che nella palestra comunale di via Azuni convoglierà sei discipline sportive, grazie al patrocinio del CIP Sardegna.

A metà mattina, mentre i presenti alterneranno l’uso delle attrezzature sportive con l’apprendimento di importanti nozioni da parte di tecnici esperti, l’euforia sarà massima con l’ottava edizione del Ping-Pong Sardegna, Torneo Regionale promozionale di Tennistavolo riservato agli atleti con disabilità intellettiva. All’appuntamento sono attesi centinaia di studenti provenienti dagli istituti comprensivi del circondario.

In serata spazio alla partita doppia con gli incontri di campionato di A1 femminile e A2 maschile.

L’indomani pomeriggio l’impianto sportivo accoglie la decima edizione del Trofeo Città di Norbello, torneo internazionale di tennistavolo riservato alla categoria assoluto, maschile e femminile. La rosa dei partecipanti è in via di ultimazione e si preannunciano sfide ad alto impatto tecnico-spettacolare, con la presenza, fra gli altri, di atleti paralimpici di fama mondiale. Nel corso delle gare ci sarà spazio anche alle premiazioni dei migliori scatti che hanno aderito al nono Concorso Fotografico Internazionale “Obiettivo Tennistavolo”.

Nel frattempo il calendario dei campionati di serie A, nell’imminente fine settimana, offre delle sfide niente male. La A2 maschile cercherà di conservare la vetta nella tana del S. Espedito Napoli che la segue di una sola lunghezza in classifica. Domenica pomeriggio, a Bolzano, la A1 femminile sarà ospite di un team del suo stesso livello a caccia di un posto per la Coppa Italia.

Pareggiare sarebbe una benedizione

Stessi punti delle norbellissime frutto di due pareggi (Bagnolese e Quattro Mori) e la vittoria quasi scontata sulla cenerentola Coccaglio. Il team alto-atesino sfrutterà il fattore casalingo per stare nelle parti alte della graduatoria che possano garantirle l’ingresso alla Coppa Italia, riservato alle prime cinque classificate al termine del girone d’andata.

Del terzetto locale fa parte l’ex gialloblu Diana Styhar, che risulta essere l’anello debole della formazione con il 16,7% di rendimento. L’avversaria più impegnativa sarà l’azzurra Debora Vivarelli (70%). Con loro anche sua sorella Evelyn (33,3%).

Il tasso agonistico del trio di marca isolana dipenderà molto dallo stato di Chiara Colantoni (62,5) che, con i dolori alla spalla, potrebbe decidere di entrare in campo senza forzare o di cedere il posto a una sostituta, probabilmente Gohar Atoyan. In virtù di questa situazione Camilla Arguelles (55,6%) e Giulia Cavalli (28,6%) cercheranno di tamponare le falle, contando sulle loro innegabili potenzialità.

Sapore di fuga

Il match più impegnativo è finalmente arrivato. Il pareggio del clan partenopeo, impostogli dal Casamassima la scorsa settimana, consente alla formazione allenata da Eliseo Litterio di puntare a due risultati su tre. Solo la sconfitta, ancora sconosciuta alle due contendenti, comprometterebbe l’attuale leadership.

Ai piedi del Vesuvio, però, il Tennistavolo Norbello giungerà con il morale a mille conscio delle insidie ma anche del proprio valore. Tra i due numeri uno il cileno Juan Lamadrid è ancora imbattuto, mentre Marco Antonio Cappuccio ha già perduto in due circostanze. Come del resto gli altri suoi compagni, Francesco Palmieri e il lituano Benas Skirmantas, entrambi al 75% ma con una gara in meno. A dare manforte al big sudamericano anche i temibili Catalin Negrila (70%) e l’emiliano Lorenzo Ragni (50%).

Come allontanare le tenebre?

Contendenti impelagate nella stessa sorte, senza mai aver mosso la classifica. Chi perde sprofonda e lo sanno bene Andrea Zuccato, Eleonora Trudu, Martina Mura e Antonello Ledda che, nella città del Campidano, andranno con le idee molto chiare.

Conservare la testa della classifica

Due gare per tre atlete. Le norbellocce Eleonora Trudu, Martina Mura e Gemmy Mura hanno a disposizione altri quattro punti per insistere nella conduzione della graduatoria. L’impegno non dovrebbe essere arduo, la dirigenza conta sulla loro verve agonistica.