Stormlord, sabato 16 novembre al Centrale Rock Pub di Erba

Stormlord, i re dell'extreme epic metal tornano dal vivo con il sesto album 'Far', il prossimo sabato 16 novembre al Centrale Rock Pub di Erba (CO), che vedrà come special guests Amthrya. Biglietti disponibili in cassa la sera del concerto

Uscito in aprile il primo singolo ‘Leviathan’ sotto forma di lyric video, rappresenta uno degli episodi più intensi del nuovo lavoro. Parla del vulcano Etna, simbolo fra i più riconoscibili, celebrati e temuti del Mediterraneo sin dall’antichità. Come il gorgogliare che precede le eruzioni del monte, ‘Leviathan’ assale l’ascoltatore con furia crescente, introducendo l’Extreme Epic Metal della band grazie ad un sound arrembante, in bilico fra tradizione e modernità, candidandosi inoltre a divenire una presenza fissa nelle prossime esibizioni live della band. Guarda l’ultimo ‘Mediterranea’ > https://youtu.be/8Wxa-2B5AJ0 ‘Far’ (Scarlet Records) include dieci nuovi brani tra i più veloci e aggressivi mai composti dalla band, pregni di atmosfere epiche e solenni e grandiose orchestrazioni. Il concept lirico si arricchisce di nuove sfumature, che vanno dalle tradizioni dei popoli del Mediterraneo al mito e alla gloria dell’antica Roma, senza dimenticare di rendere omaggio a icone immortali come Robert E. Howard (autore di ‘Conan Il Barbaro’), celebrato nella canzone ‘Cimmeria’. E’ stato registrato tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 da Giuseppe Orlando (Novembre) e Riccardo Studer, il master è stato affidato a Simone Mularoni (DGM). L’artwork è stato curato dal noto artista ungherese Gyula Havancsak (Destruction, Annihilator). Con più di vent’anni di carriera, cinque album in studio (la maggior parte dei quali sono stati pubblicati in tutto il mondo anche in Giappone, Russia, Messico, ecc.), tre EP, un album dal vivo, un DVD e centinaia di concerti live eseguiti in tutto il mondo, Stormlord rappresentano una delle band metal più famose d’Italia.