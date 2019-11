Siniscola. Lega: ordine del giorno votato all’unanimità per intitolazione Commissariato di Polizia a Emanuela Loi

Gli esponenti leghisti hanno impegnato il Presidente della Regione a vagliarne la possibilità, ottenendo il voto unanime di tutta l’aula consiliare.

“Onorare la memoria di una giovane donna morta al servizio dello Stato, prima donna in Italia a perire in servizio, è un dovere che non ha colori o schieramenti politici esattamente come la lotta alla criminalità organizzata.”

Afferma Dario Giagoni “Ad Emanuela Loi sono state, nel tempo, intitolate scuole, vie e piazze, aree verdi e un ponte riteniamo che veder il suo nome campeggiare nella struttura commissariale di Siniscola sia il modo migliore per onorarne il coraggio e la dedizione oltre che motivo di ispirazione per ogni giovane agente che decide di mettere se stesso al servizio della sicurezza altrui.

Un piccolo gesto indice di profonda gratitudine per il suo estremo ed eroico sacrificio ma anche un modo per affermare che la Sardegna non dimentica la sua figlia venuta a mancare troppo presto!”

On.le Dario Giagoni

Capogruppo Lega Salvini Sardegna