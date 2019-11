Sicurstrada Live Nuoro e Oristano: aumentano del 16,7 % i decessi su strada

In Sardegna aumentano del 16,7% i decessi su strada, in controtendenza rispetto alla media nazionale che fa registrare un calo dell’1,6%.

Nella provincia di Nuoro lo scorso anno ci sono stati 377 incidenti stradali con 12 morti e 557 feriti. A Oristano 203 incidenti con 8 morti e 285 feriti.

In tutta Italia si registra un aumento del 25,4% delle vittime nella fascia 15–19 anni.

In Sardegna 7,7 morti tra gli over 65 ogni 100mila abitanti: tasso più alto rispetto alla media generale regionale di 6,4; nazionale di 5,5 ed europea di 4,9. Con il patrocinio dei Comuni di Nuoro e Oristano e di ANVU – Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, le iniziative promosse da Fondazione Unipolis per sensibilizzare i giovani e gli anziani sulla mobilità sicura e sostenibile.