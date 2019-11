Servizio Civile

Servizio Civile ATS Sardegna: il 6 dicembre i colloqui agli ammessi

Si comunica che i candidati ammessi alla selezione per 8 posti di volontario da inserire nei progetti di Servizio Civile Universale dell'ATS Sardegna – ASSL di Lanusei, sono invitati a presentarsi per sostenere il colloquio motivazionale in data venerdì 6 dicembre alle ore 10:00, presso i locali della Neuropsichiatria Infantile della Casa della Salute di Lanusei.