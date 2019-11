Serdiana: il 16 novembre, si svolgerà il workshop “Il perdono nelle relazioni”

Daniel Lumera – noto conferenziere, docente e scrittore di diversi libri, tra cui il noto best seller I 7 passi del perdono – tratterà un argomento molto interessante che ci riguarda tutti da vicino: il perdono, definito dalla scienza una “Life skill”, che rappresenta una chiave importante per la qualità delle relazioni e del nostro vivere e della nostra stessa salute, la chiave di accesso per la risoluzione dei conflitti nelle relazioni.

Quando si sceglie di modificare una relazione che non funziona o di allontanarsi da una relazione che ha esaurito il suo corso, il perdono consente di agire con chiarezza, libero da sentimenti come impotenza, aggressività, frustrazione e dal dolore del distacco.

La causa primaria di relazioni non appaganti non risiede mai nella relazione in sé ma nel nostro modo di stare in essa. Può essere che nella relazione con l’altro attiviamo delle dinamiche inconsapevoli?

E se dietro al conflitto relazionale con l’altro si nascondessero talenti e potenzialità da noi dimenticate?

Essere consapevoli del meccanismo di proiezione significa aver un potente strumento di autoconoscenza. Non possiamo vedere noi stessi se non tramite uno specchio. L’altro è quello specchio.

Il perdono, la gratitudine e l’accettazione sono lo sguardo con cui accogliamo l’immagine stessa.

Le relazioni sono figlie della dualità, dell’incontro tra un io e un tu, di un femminile e un maschile, di due poli e, il proposito di ogni relazione, è di portarci a una condizione di integrità elevando la nostra consapevolezza e contribuendo alla nostra evoluzione.

La relazione è un bisogno primario, nonché un mezzo per soddisfare altre esigenze interiori. La vita è fatta di relazioni con noi stessi, gli altri, la natura il mondo in cui viviamo.

Con questo workshop potrai conoscere come costruire relazioni appaganti e prospere grazie agli strumenti e tecniche del progetto formativo International School of Forgiveness di Daniel Lumera.

