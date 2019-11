Selargius. Benvenuta Doralice, nuova birra di Mezzavia

Il birrificio Mezzavia, pluripremiato birrificio di Selargius, ci ha ormai abituato a prodotti di qualità eccellente. L’ultima “fatica” promette di non esser da meno.

Ecco come sarà: una birra a bassa fermentazione, in stile Helles, dalla bevuta facile, fresca ma appagante. Soli 4.6 gradi alcolici, aromi di miele chiaro con delicati sentori erbacei e floreali.

Andrà in distribuzione da giovedì 14 novembre, data per la quale è stato creato un evento ad hoc presso la pizzeria Grains che propone da sempre le birre Mezzavia.

L’aperitivo di presentazione prevede una degustazione gratuita di Doralice accompagnata da un assaggio di stuzzichini a base pizza e fainè preparati dal team di Grains. A seguire è possibile trattenersi per cena e assaporare le pizze speciali pensate per l’occasione da Grains in abbinamento alla nuova nata.

“Doralice è nata dopo anni di sperimentazioni su lieviti, luppoli e acqua. Una birra classica, un’interpretazione dello stile Helles nel rispetto della tradizione bavarese.” così Gianmichele Deiana e Alessandro Melis, titolari di Mezzavia.

“Ci piace conoscere di persona gli artigiani con cui lavoriamo e ci piace farli conoscere ai nostri clienti. Con i ragazzi di Mezzavia andiamo sul sicuro, sono un esempio di come competenza e passione portino a risultati d’eccellenza.”

Roberto Carta titolare di Grains Pizzeria.

Grains è una piccola pizzeria artigiana che opera da sempre preferendo le piccole produzioni locali a quelle industriali. Anche grazie a questo approccio si è guadagnata un bel riscontro di pubblico e di critica ufficiale essendo ad oggi presente sul Gambero Rosso, Slow wine e Le Routard.