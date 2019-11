Scuola di politiche: oggi la presentazione del Corso Impact Sardegna

Oggi, martedì 26 novembre 2019 alle ore 16:00, nell’Aula Magna “Maria Lai” dell’Università degli Studi di Cagliari (via Nicolodi 104), si terrà la conferenza di presentazione del Corso Impact “Geopolitica nel Mediterraneo, Ricerca e Innovazione”.

Dopo i saluti di Marco Meloni e Alessandro Aresu, rispettivamente direttore e direttore scientifico della Scuola di Politiche, e di Stefano Usai e Mariano Porcu, rispettivamente Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari, è previsto l’intervento di Luca Bianchi, direttore dello Svimez – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che presenterà il Rapporto Svimez 2019 sull’Economia e la Società del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Sardegna.

A discutere sul tema saranno Antonello Cabras, presidente della Fondazione di Sardegna; Maria Del Zompo, Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari e Francesco Pigliaru, economista, docente dell’Ateneo cagliaritano ed ex Presidente della Regione Sardegna.

Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

Corso Impact Sardegna

Impact Sardegna è un programma intensivo e gratuito di formazione per 40 giovani, dai 18 ai 30 anni, che si articolerà in quattro workshop (per un totale di 40 ore) tra dicembre 2019 e marzo 2020. Il corso è realizzato da Scuola di Politiche, in collaborazione con l’Università di Cagliari – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e della Svimez – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno.

Le aree tematiche del corso saranno: