Scontro tra due aerei all’aeroporto di Francoforte, in Germania

Un velivolo della Korean Air, dopo l’atterraggio, ne ha urtato uno della Air Namibia che si stava preparando alla partenza. L’accaduto ha evidentemente spaventato le persone a bordo dei due apparecchi, ma non ha avuto gravi conseguenze.

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito domenica che la punta dell’ala dell’apparecchio dell’Air Namibia, che si muoveva nel piazzale di sosta prima del decollo, è andato a colpire uno stabilizzatore orizzontale di quello del Boeing 777 della compagnia di bandiera coreana, mentre questo si avvicinava al cancello di imbarco dopo l’atterraggio.​

Il volo per Seul dell’aereo sudcoreano è stato posticipato di 21 ore dopo il previsto. Per i passeggeri sono stati offerti alloggi in hotel. L’operatore aeroportuale Fraport ha confermato l’incidente domenica mattina, senza fornire altri dettagli sull’incidente.

Un portavoce dell’Ufficio federale tedesco per le indagini sugli incidenti aerei (BFU) a Braunschweig, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha dichiarato domenica che si prevedono attualmente “gravi danni agli aereomobili”. Accertamenti sono ancora in corso sulle scatole nere per stabilire le cause.