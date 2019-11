Sassari: venerdì un incontro sulla ricarica dei veicoli elettrici

La Camera di Commercio di Sassari – Nord Sardegna venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 15 alle ore 18, nella sede di via Roma 74, organizza un seminario gratuito dal titolo:”La ricarica dei veicoli elettrici : soluzioni e opportunità per il comparto civile”.

La svolta elettrica dal punto di vista ambientale, è una scelta che consente di ridurre sensibilmente emissioni e inquinanti nel comparto civile. Il seminario illustrerà le opportunità e le sfide in termini di efficienza e sviluppo sostenibile della mobilità elettrica in Italia. L’incontro rientra tra le attività dello Sportello Energia camerale, dedicato alle aziende, alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti e tecnici, pubblici e privati per diffondere informazioni e conoscenze in tema di efficientamento energetico. Per il seminario sono stati richiesti agli Ordini/Collegi Professionali il riconoscimento dei C.F.P. Per la partecipazione al seminario è necessario iscriversi on-line compilando la scheda di adesione sul sito camerale www.ss.camcom.it.