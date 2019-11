identificato

Sassari. Trovato e denunciato il rapinatore di Via Università

Nella tarda serata di ieri gli agenti del nucleo investigativo in borghese della Polizia locale del Comune di Sassari hanno identificato e denunciato l'autore della rapina impropria (il reato si configura quando la violenza è compiuta dopo che l'autore si è appropriato del bene) compiuta alle 10,30 del mattino in un negozio in via Università.