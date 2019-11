Sassari: mercoledì 13 alla Biblioteca Universitaria la presentazione del volume “Il Viaggio” di Isabella Mastino

La Biblioteca universitaria di Sassari, mercoledì 13 novembre 2019, alle ore 17,30, ospita la presentazione del volume “IL VIAGGIO”. Breve antologia di Grazia Deledda, volume secondo della scrittrice sarda Isabella Mastino.

L’autrice propone un viaggio letterario nell’animo umano, attraverso quattro capitoli che riassumono e commentano alcuni romanzi di Grazia Deledda concernenti quattro particolari viaggi, nei quali i protagonisti affrontano speranze, illusioni, errori, desideri, sentimenti profondi e spesso contrastanti, per approdare inesorabilmente alla conoscenza di se stessi, ed alla consapevolezza che la méta che raggiungiamo nei nostri innumerevoli viaggi è sempre diversa da quella che ci eravamo prefissati, in partenza.

Isabella Mastino, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, il titolo di avvocato e il dottorato di ricerca in Esegesi delle fonti del Diritto Romano e del Diritto Penale, ha intrapreso un percorso di ricerca letteraria che l’ha portata a studiare l’intera opera di Grazia Deledda. La sua attività è dedicata ad approfondire, divulgare e valorizzare le storie narrate dalla scrittrice sarda, vincitrice del premio Nobel per la Letteratura nel 1926. L’opera è edita dalla casa editrice Alfa di Quartu Sant’Elena.

La presentazione, strutturata in un monologo teatrale della durata di circa 40 minuti, restituisce voce, animo e sogni alla scrittrice nuorese e trasporta l’ascoltatore in un viaggio attraverso le passioni e i sentimenti profondi dei protagonisti.

L’evento è in collaborazione con l’Inner Wheel Club Sassari Centro.