Sassari: l’associazione ccn “Centro Cavour” vara il progetto “Vela Latina in Centro”

Immaginare la città, Sassari, come un ricco e sconfinato mare d’entusiasmo e di opportunità, da navigare con le vele spiegate e il vento in poppa. Un mare di idee, in cui cittadini, operatori di settore, Enti e Istituzioni interagiscono per dare forma a qualcosa di bello. Di positivo per la città. E per i suoi cittadini. Una città che ha storia, punto di riferimento di un’Isola che ha storia. una storia che poggia, anche, sulle suggestioni offerte dal mare, sulle tradizioni dell’antico Armo turritano, riconosciuto patrimonio culturale del nord Sardegna e dell’Isola. Il brain storming attivato in seno all’Associazione ccn Centro Cavour ha stabilito le connessioni e generato il progetto: “Vela Latina in Centro” è il prossimo attesissimo evento che animerà, impreziosirà e colorerà gli spazi di via Cavour, in pieno centro città. Se ciò accade è chiaramente grazie al supporto, ribadito, delle Istituzioni e di alcune importanti realtà del territorio, in primis il Comune di Sassari. La Fondazione di Sardegna. E la Camera di Commercio. La Polizia Municipale. E la Dinamo Sassari, giusto per citare quelle più significative fra le tante, tantissime, in lento. Con lo sguardo rivolto alla riqualificazione urbana e l’arte, la musica e la cultura a fare da comuni aggregatori e motori d’i interesse nel tentativo di coinvolgere Sassari, i sassaresi, i viaggiatori, i curiosi e quanti avranno il piacere, in oltre 40 giorni di attività e proposte.

“Da qui riparte ccn Centro Cavour. Sono tanti gli attori sulla scena di una prima preparata con cura anche grazie alle precedenti esperienze maturate dall’Associazione senza scopo di lucro Galleria Cavour che, più volte, si è impegnata per rivitalizzare, riqualificare e popolare il centro cittadino attraverso iniziative messe in atto nel corso delle precedenti manifestazioni, sintesi perfetta dell’intento di semplici cittadini, professionisti di settore e commercianti che vivono via Cavour ma pensano alla città nel suo insieme. Iniziative volte al dimostrare che a Sassari si può fare, si può fare bene e si può vivere il contesto urbano con leggerezza, piacere e interesse. Per allargare quanto più possibile il raggio d’azione e diffondere il messaggio saranno invitati a partecipare studenti e docenti di oltre 80 fra scuole medie e superiori di tutta la provincia di Sassari e della Gallura, insieme a tutti i dipartimenti dell’Università di Sassari, chiamati ad lavorare ad un momento di approfondimento e studio della cultura sarda, del mare sardo e della vela latina quale patrimonio storico-culturale del nord Sardegna. Per questo, dal 19 novembre e sino al 31 dicembre, “Vela Latina in Centro” regalerà numerosi e diversi momenti di intrattenimento declinati in varie forme grazie alla presenza ed al supporto di soggetti che, chiamati in causa, hanno accettato convinti l’invito a partecipare. da domani – martedì 12 novembre – inizieranno a riguardi i lavori di smantellamento del precedente allestimento (Altalene & Colori) in modo da riportare al bianco ed ala piena funzionalità una tela che aspetta di essere dipinta di colori, intuizioni, volti, immagini e gioia“.

Il centro commerciale naturale “Centro Cavour” porterà il mare in pieno centro città. Il mare, il solido legno delle sue barche, le sue storie, saranno protagoniste in forma di vele latine (originali e di grande pregio) grazie alla sinergia attivata con l’intero territorio e alla disponibilità di circoli velici e associazioni di vela latina dell’intero nord Sardegna. Da Castelsardo a Porto Torres, a Stintino, Alghero ad arrivare sino a Bosa: in tanti hanno risposto presente e ci saranno, con la loro storia e le loro barche. Un allestimento coreografico che farà da cornice al quadro complessivo degli avvenimenti. La preziosa collaborazione con l’Accademia Belle arti “Mario Sironi” farà si che l’arte del dipingere conferisca quella nota in più all’idea mettendo a confronto l’estro dei più giovani e fissando a tratti ed a colori su strada (!) le più belle istantanee ispirate dall’iniziativa. E ancora musica e parole a tema da regalare alla via e all’ascolto. E mostre di foto e oggetti e calendari organizzati negli androni, nei cortili e negli splendidi giardini degli storici edifici di via Cavour. Non mancheranno le parentesi dedicate all’intrattenimento, e nemmeno un brindisi inaugurale. Senza dimenticare le sorprese che, di giorno in giorno, si regaleranno allo sguardo della gente. Appuntamento al 19 dicembre…