Sassari. Il centro si prepara per il Natale

L’Amministrazione comunale ne ha definito le linee di indirizzo in una deliberazione di Giunta approvata nei giorni scorsi. Un’iniziativa studiata con la volontà di valorizzare il territorio con un’alternativa commerciale, che contribuisca ad arricchire il calendario di eventi tradizionalmente previsto in questo periodo dell’anno e allo stesso tempo rispetti la coerenza del decoro urbano.

Nel documento, oltre alle piazze che saranno interessate dall’iniziativa, sono indicati le dimensioni dei gazebo (3 metri per 3), che devono essere facilmente amovibili, e il colore (bianco o écru). La scelta è dettata dalla volontà di creare un’immagine coerente e gradevole del mercatino natalizio, che animerà il centro della città dal 6 dicembre al 6 gennaio, inclusi.

Gli stand potranno ospitare oggetti di artigianato, opere del proprio ingegno, produzioni locali, articoli natalizi, preferibilmente artigianali, mentre non è inclusa la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di frutta e verdura, abbigliamento, scarpe, bigiotterie, accessori e in generale merce non artigianale. L’allestimento dovrà prevedere, inoltre, l’esposizione di prodotti con temi natalizi.

Alle linee di indirizzo seguirà nei prossimi giorni un bando pubblico. Tra tutti gli idonei, le postazioni saranno assegnate tramite metodo casuale definito nello stesso avviso.