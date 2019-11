Saracinesco: il Sindaco Marco Orsola sullo stato di deterioramento delle strade

Il responsabile dell’Italia dei diritti per la Valle dell’Aniene torna a parlare di manutenzione stradale nei territori della provincia

È questo un problema annoso per il comune di Vallepietra – afferma Orsola – conosciuto in tutto il centro Italia per ospitare il famoso santuario della SS Trinità, mèta di pellegrinaggio e devozione per molti fedeli”.