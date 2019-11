Sapori d’Autunno a Ussaramanna: 24 novembre 2019

Legumi, bruschette, pane e formaggio le bontà che potrete assaggiare.

Sapori d’Autunno a Ussaramanna 2019

Dalle Ore 10,00 Rievocazione nuragica con Memoriae Milites, laboratorio per grandi e piccoli – Casa Altea

Dalle 10,30Intrattenimento musicale con Luca e Fabiano all’organetto – Casa Altea e Vie del centro storico

Dalle 10,30Laboratorio sul formaggio – Casa Caria

Dalle 11,30Laboratorio sulla panificazione – Casa Accalai

Dalle 12,00 Punti ristoro aperti per il pranzo:

Pro Loco presso Casa Accalai

Mind your Mind presso Casa Altea

Comitato S. Lorenzo presso Casa Podda

L’osteria del Nuraghe presso Casa Caria

Dalle ore 15,00 Intrattenimento musicale con Ignazio Mura

Casa Accalai e Vie del centro storico

Ore 15,30“Moi moi froriu, scedasa de coru miu” a cura del “Teatro Marmilla”

Piazza S. Maria

Ore 16,30Esibizione dei Tumbarinos di Gavoi e S’Urtzu e Is Sonaggiaos di Ortueri

Vie del centro storico e Casa Accalai

Dalle ore 17,30 Intrattenimento musicale con Ignazio Mura

Vie del centro storico e Parco funtanedda

Dalle 19,00Cena a cura della Pro Loco di Ussaramanna con prodotti tipici locali

Casa Accalai

Potrete inoltre degustare i vini della Cantina Lilliu e della Cantina Pedra Niedda.

Durante la giornata si potrà visitare la Mostra della Ferrovia Sarda, a cura dell’Associazione Ferrovie Ridotte Sarde, presso Casa Zedda