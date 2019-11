Sanluri: il 10 novembre l’operina musicale “Bestie Feroci”

In cartellone domenica 10 novembre alle 19 per un itinerario tra le mille contraddizioni del Belpaese. Un’antologia di canzoni compongono la “sinfonia-mosaico”, in una sintesi folgorante della colonna sonora dell’Italia del Novecento fin sulle soglie del terzo millennio, in un divertente e divertito gioco di accostamenti e contrasti, libere associazioni e note “stonate”.

Uno spettacolo ironico e a tratti poetico – già vincitore del Primo Premio della Giuria al XVI Festival Internazionale “L’Altro Teatro” di Lugano del Premio del pubblico al XII Palio Poetico Musicale Ermo Colle di Parma – che spazia tra diversi registri, dalla musica “colta” al pop, per raccontare “la follia, le bestialità e le meraviglie del tempo che viviamo”. Una rigorosa partitura per due voci, una chitarra classica e un pianoforte in miniatura, con un cammeo della cantante lirica Tiziana Pani e brani inediti accanto a melodie indimenticabili, con cui affrontare in chiave di “pensata leggerezza” temi delicati e nodi irrisolti di ieri e di oggi.